Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’nun özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Uzun süredir iş insanı Mürsel Kaya ile birlikte olan Çilingiroğlu’nun ilişkisinde evliliğe ilk adımın atıldığı konuşuluyor.

4 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan çiftin yakın çevresi ilişkinin ciddi bir boyuta taşındığını iddia etti.

Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla da dikkat çeken ikilinin bu süreçte daha sık bir arada olduğu konuşuluyor.





SİYASİ KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Mürsel Kaya’nın iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra siyasi kimliği de dikkat çekiyor. Kaya’nın, AKP İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu bilgisi yer alırken; turizm ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Gözler şimdi çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

Hülya Avşar ve Mürsel Kaya 2025 Ocak ayında İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz çocukları için düzenlediği doğum günü partisinde ilk kez el ele poz vermişti. 3. yıllarında aşklarını yakın çevrelerinde gizlemeden yaşıyorlardı.

İdo Tatlıses ve Mürsel Kaya'nın daha önce İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan ile de ziyaretleri basına yansımıştı.

MÜRSEL KAYA KİMDİR?

Kaya’nın Gümüşhaneli olduğu bilinirken; turizm ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Sosyal medya hesaplarında Kaya Yapı, Pera Bosphorus Hotel ve Loi Bosphorus markalarına yer veren Kaya’nın, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Kaya Yapı’nın yönetiminde de bulunduğu belirtiliyor.