Sanatçı Hülya Avşar, İstanbul’da bir restorandan çıkışında aracına binerken muhabirlerle karşılaştı. Aracıyla ilerlediği sırada yanına yaklaşan bir vatandaş, Avşar’dan yeni doğacak çocuğu için beşik talebinde bulundu.
Vatandaşın isteği karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Avşar, "Beşik mi istiyorsun? Nasıl beşik alacağım? Yav bir git" diyerek tepki gösterdi.
Vatandaş ısrarını sürdürerek, "Romanım, bir şeyim yok vallahi" deyince Avşar, “Niye hiçbir şeyin yoksa evleniyorsun?” yanıtını verdi.
Sanatçı, daha sonra konuşmayı sonlandırarak, “Şu an müsaade et, bir daha geldiğimde karşılaşırsak hallederiz” diyerek olay yerinden ayrıldı.