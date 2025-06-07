Kurban Bayramı öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla bir dizi yeni önlem hayata geçirildi. Alınan tedbirler arasında artırılmış radar uygulamaları, drone ile kontroller, para cezalarının yükseltilmesi ve kuryelere sertifika zorunluluğu dikkat çekti.

Bu uygulamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı Hülya Avşar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Avşar, her bayram yaşanan trafik kazalarının üzücü sonuçlarına dikkat çekerek, “Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor. Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var” dedi.

Bakanlık tarafından alınan çağdaş ve sıkı önlemleri memnuniyetle karşıladığını belirten Avşar, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, drone'larla yapılacak kontroller, para cezalarının artması, hatta artık kuryelerin de sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti. Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim” ifadelerini kullandı.