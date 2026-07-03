Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Arnavutköy’de bir sanat galerisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Bir sergiye katıldığını belirten Avşar, gazetecilerin hem özel hayatı hem de dünya yıldızı Ricky Martin ile ilgili sorularını yanıtladı.

Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre Hülya Avşar, bir arkadaşının sergisini ziyaret ettiğini ve bu kapsamda tablo satın aldığını söyledi. “Arkadaşımın sergisiydi, gelip bir bakmak istedim” diyen Avşar, sanat etkinliğine ilgisini de dile getirdi.

''HER ŞEYİN BİR YAŞI VAR''

Muhabirlerin, 11 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek olan Ricky Martin ile ilgili sorular yöneltmesi üzerine ise Avşar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşanan bir anıya gönderme yapan Avşar, soruya kahkahalarla karşılık verdi.

Hülya Avşar, “Düşünsenize gidip tekrar onun poposunu ellediğimi. Her şeyin bir yaşı ve yeri var” ifadelerini kullanarak, konunun geçmişte kaldığını vurguladı.

MARTİN O ANLARLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Martin, 2011 yılında verdiği bir röportajda konuyla ilgili olarak, "Eğer tekrar beni ellemek isterse buyursun gelsin, benim bu konuda bir sorunum yok. Ancak bu olay yıllar önceydi, umarım beni hatırlar. Bu arada buradan kendisine sevgilerimi iletmenizi rica ediyorum" demişti.