Ünlü oyuncu Hande Ataizi, başrolünde Hülya Avşar’ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Ataizi, verdiği röportajda diziyi sert bir dille eleştirdi.

''BERBAT BİR DİZİ''

Muhabirlerin “Hülya Avşar’ın dizisi size teklif edilse oynar mıydınız?” sorusuna Hande Ataizi bu sözlerle yanıt verdi:

“Allah korusun! Tabii ki oynamazdım. Öyle bir hırsım yok, ‘her daim bir işte olayım’ diye. Mümkün olduğunca seçmeye çalışıyorum. Hülya Avşar adına söylemiyorum ama diziyi izledim… Dizi berbat yani. Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim.”