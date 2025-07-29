Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar, 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yıllarca adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Avşar, son olarak İstanbul'daki eviyle gündeme geldi.

Hülya Avşar'ın Boğaz manzaralı evi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Lüks ama aynı zamanda sade çizgiler taşıyan evin salonu, geniş camları sayesinde Boğaz'ın büyüleyici manzarasını adeta tablo gibi sunuyor.

Zevkli dekorasyonu ve ferah yapısıyla dikkat çeken salon, Avşar’ın gününün büyük kısmını geçirdiği alanlardan biri. Evin her detayında onun kişisel tarzını görmek mümkün.

"MANZARA EFSANE"

Evin görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyadaı "Eve bak inanılmaz", "Böyle bir evim olsa dışarı çıkmam", "Manzara tam anlamıyla efsane" gibi binlerce yorum yapıldı.