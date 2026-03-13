Hülya Avşar’ı uzun bir aradan sonra dizi setlerine döndüren “Aynı Yağmur Altında”, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide, karakterlerin geçmişine uzanan sahnelerde Avşar’ın gençlik yıllarını canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Yapım ekibinin yürüttüğü kapsamlı seçmeler sonucunda Hülya Avşar’ın gençliğini canlandıracak isim Hülya Diken oldu. Rol için toplam 15 aday yarışmış ve zorlu elemelerden geçen Diken, projeye dahil edildi.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde, iki farklı yaşam tarzına sahip ailelerin kesişen hayatları ve geçmişe uzanan hikâyeler izleyiciyle buluşacak. Kadroda ayrıca Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin, Taro Emir Tekin, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen ve Mine Çayıroğlu yer alıyor.

“Aynı Yağmur Altında”, pazar akşamları ekranlarda ve yeni sezonda da en çok konuşulan diziler arasında yer almayı sürdürüyor. Sosyal medyada Hülya Diken’in Avşar’a olan benzerliği ise şimdiden tartışmalara neden oldu.