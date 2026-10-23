Bir dönemin fenomen yarışması Yetenek Sizsiniz'de sergilediği performanslarla izleyicilerin sevgisini kazanan Baha Bayırlı, aradan geçen yıllarda büyüdü ve müzik eğitimine devam etti. Yarışmada henüz çocuk yaşta gösterdiği yeteneğiyle dikkat çeken Bayırlı, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanan genç bir müzisyen.

GÜZEL SANATLAR LİSESİNDEN MEZUN OLDU

Yetenek Sizsiniz'de yarı finale kadar yükselen Baha Bayırlı, eğitimini de müzik alanında sürdürdü. Güzel Sanatlar Lisesi Klarnet Bölümü'nü bitiren Bayırlı, üniversite ve yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

DAVULUN BAŞINDAN AYRILMADI

Küçük yaşta davul çalarak tanınan Bayırlı, birden fazla enstrüman çalmayı da öğrendi. Genç müzisyenin son görüntülerinde yeniden davul başında olduğu görüldü.

Yarışma yıllarından hatırlanan Baha Bayırlı'nın büyümüş halini görenler, değişimini yorumlarıyla değerlendirdi. Çocukluk dönemindeki performansıyla hafızalara kazınan Bayırlı, müzik yolculuğuna devam ediyor.

MÜZİKLE BAĞINI HİÇ KOPARMADI

Küçük yaşlarda davul performansıyla tanınan Baha Bayırlı, müzik yolculuğunu yıllar içinde sürdürdü. Güzel Sanatlar Lisesi Klarnet Bölümü'nden mezun olan Bayırlı, okulunda farklı enstrümanlar çalmayı öğrendi. Solo konserlerde sahne alan ve koro konserlerine de katılan genç müzisyen, üniversiteye hazırlanırken müzik çalışmalarına devam ediyor.

İşte Baha Bayırlı'nın son hali...