Spora olan ilgisiyle sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez tenis oynarken verdiği pozlarla dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda adına düzenlenen tenis turnuvasıyla gündeme gelen Avşar kızı, enerjik paylaşımlarıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Tenis tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Ünlü sanatçının spor yaparken verdiği pozlara, “Hepimize bu enerjiden lazım” yorumları yapıldı.
Öte yandan Hülya Avşar, Viranşehir’de köylülerin kendi imkanlarıyla tenis oynadığı görüntülere yaptığı yorumla da gündem oldu. Kendisine meydan okuyan Fatma Karageçi’ye seslenen Avşar, ilk fırsatta bölgeye gideceğini açıkladı.
Avşar kızı tenise olan ilgisini anlatırken ''Tenis; aile, birlik, sağlık, mutluluk demektir” ifadelerini kullandı.
