Sahne çalışmalarını sürdüren Hülya Avşar, bu kez kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik haberiyle gündeme geldi. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızının uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinde yeni bir aşamaya geçeceği öne sürüldü. Evlilik hazırlıklarına ilişkin kulis bilgilerini Günaydın yazarı Bülent Cankurt paylaştı.

MÜZİKAL HAZIRLIĞINDA TATLI TELAŞ

'Kanlı Nigar' müzikalinde başrol üstlenen ve 10 Aralık'ta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar'ın, sahne heyecanının yanı sıra aile içinde yaşanan mutlulukla da gündemde olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu'nun, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya ile evlilik kararı aldığı öne sürüldü. Kendi işini kuran iç mimar Zehra'nın sevgilisinden gelen evlilik teklifine 'evet' dediği aktarıldı.

LONDRA TATİLİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Bülent Cankurt'un aktardığına göre Mürsel Kaya, hafta sonu birlikte gittikleri Londra tatilinde Zehra Çilingiroğlu'na evlilik teklif etti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik kararı sonrası fazla beklemeden aileleri bir araya getirmeyi planladığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ AY İSTEME VE NİŞAN VAR

İş insanı Mürsel Kaya'nın önümüzdeki ay ailesiyle birlikte Zehra Çilingiroğlu'nu istemeye gideceği, aynı törende nişan yüzüklerinin de takılacağı öne sürüldü. Çiftin gelecek yaz evlenmeyi planladığı da kulis bilgileri arasında yer aldı.

Hülya Avşar'ın kızının mürüvvetini görmeye hazırlandığı ve bu gelişme nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.