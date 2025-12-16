Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 2023 yılında jüri koltuğunda oturduğu 'Yıldız De Bana' programı için bir yapım şirketiyle anlaştı.

Anlaşmaya göre Avşar bölüm başına 250 bin lira alacaktı. Program, dördüncü bölümün ardından final yapınca, Hülya Avşar ve yapımcı şirket ücret konusunda anlaşmazlığa düştü.

Hülya Avşar dördüncü bölümle birlikte kendisine ödenmesi gereken 550 bin TL'nin uyarılara rağmen hesabına yatırılmaması üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

Avşar, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede 450 bin TL ödeme yapıldığı ama geri kalan ücreti alamadığı için icra talebinde bulundu.

Yapım şirketi ise cevap dilekçesinde parayı ödediğini iddia etti ama Avşar ödeme yapılmadığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili geçen haftalarda yeni bir gelişme yaşandı. Avşar ve yapım şirketi arasında uzlaşma sağlandı. Bunun üzerine şarkıcı, davadan feragat etti.