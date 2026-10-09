Ünlü sanatçı Hülya Avşar, özel hayatından bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızı Zehra Çilingiroğlu ve 2005 yılında boşandığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir restoranda buluşan Avşar, erken doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Üçlünün birlikte verdiği pozda aile sıcaklığı ön plana çıktı.

ESKİ EŞİ VE KIZIYLA AYNI KAREDE

63. yaşına girecek olan Hülya Avşar, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleşen buluşmada, masaya getirilen küçük doğum günü pastasının önünde birlikte poz veren üçlü, o anları ölümsüzleştirdi.

Fotoğrafta Zehra Çilingiroğlu annesinin yanında, Kaya Çilingiroğlu ise diğer tarafında yer aldı. Kızına sarılarak objektife gülümseyen Avşar'ın paylaşımı, takipçilerinin ilgisini çekti.

“İKİNİZİ DE ÇOK SEVİYORUM”

Kendisine yapılan erken doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar, fotoğrafına “Erken doğum günü sürprizi, ikinizi de çok seviyorum” notunu düştü. Ünlü sanatçı, mesajında hem kızı Zehra'yı hem de eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu etiketledi.

Avşar'ın sevgi dolu mesajı, eski eşlerin kızlarıyla birlikte aynı kutlamada buluştuğu kareye samimi bir anlam kattı.