Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'ın eşliğinde spor yaptığı anları paylaşarak duygularını dile getirdi.

''CANIM ASLIŞAH'IM''

Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımlayan Hülya Koçyiğit, paylaşımına torunuyla ilgili duygusal bir not da ekledi.

Koçyiğit, paylaşımında, "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz... Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı." ifadelerini kullandı.

''HER ZAMAN İDOLÜMSÜN''

O anlara Aslışah Demirağ'dan yorum gecikmedi:

“Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün”

Usta sanatçının torunuyla birlikte spor yaptığı anlar kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.