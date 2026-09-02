Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, Dubai'deki hayatlarına çocuklarının eğitimini de dahil etti. Eylül 2021'de doğan oğulları Cem ile Şubat 2023'te dünyaya gelen kızları Ada, Dubai'de okul hayatına başladı.

ÇOCUKLARININ İLK OKUL HEYECANI

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; üç yıl önce Dubai'ye taşınan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, önceki gün çocuklarını okula götürdü. Çift, Cem ve Ada'nın ilk okul gününde heyecanına birlikte eşlik etti.

Demirağ çifti, çocuklarının eğitimi için Dubai'nin önde gelen okullarından Harrow International School'u tercih etti.

ABLASI DA DUBAİ'YE TAŞINMIŞTI

Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan da çocuklarının eğitimi nedeniyle Dubai'ye yerleşmişti.

Böylece Alkoçlar ailesinin iki kız kardeşi de çocuklarının eğitim hayatı için Dubai'de yaşamaya başladı.