Eşi Kaan Demirağ'la yaşamına Duabi'de etme karar alan Aslışah Alkoçlar, çocukları ve eşiyle Londra'daki evlerine gitti. Alkoçlar, sosyal medya hesabından lüks evine dair paylaştım yaptı.
DUBAİ'DE YAŞIYORLARDI
2021 yılında İş insanı Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Duabi'de yaşamaya karar vermişti. Çift, çocuklarıyla beraber Londra'da soluğu aldı.
EVİN HER DETAYI LÜKS
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar, hem aile hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi görmeye devam ediyor.
Alkoçlar bu kez lüks eviyle gündeme geldi. Londra'ya adım atar atmaz paylaşım yapan sosyetik güzelin lüks evi beğeni yağmuruna tutuldu.