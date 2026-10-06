Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, günlük alışverişleri için İstinye'de objektiflere yansıdı. Uzun yıllardır evli olan çift, ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışverişe çıktı. MANAV İHTİYACINI KENDİ KARŞILIYOR Alışverişe manav bölümünden başlayan Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan, sebze ve meyve aldı. Çift daha sonra aktar bölümüne geçerek alışverişini sürdürdü. ET REYONUNA DA UĞRADILAR Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan, aktar bölümünün ardından et reyonuna geçti. Evlerinin ihtiyaçlarını tamamlayan çift, alışverişlerini bitirdikten sonra marketten ayrıldı.

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