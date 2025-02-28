Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 84 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hünkar Apartmanı davasının ikinci duruşması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, depremde yakınlarını kaybeden aileler de hazır bulunarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu olan statik proje müellifi Ahmet Özdemir, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık müteahhit İbrahim İlhan da duruşmaya online bağlandı. Ayrıca, tutuksuz yargılanan diğer sanık statik fenni mesulü Nevzat Bahşi ve depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri de salonda yer aldı.

Sıla Danyeri, Hünkar Apartmanı'nda anne, baba, kardeşi ve babaannesini kaybeden bir mağdur olarak, tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti. Diğer sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma talebini reddederek, mevcut halleriyle duruşmaya devam etmelerine karar verdi ve davayı 8 Nisan’a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hünkar Apartmanı'nın müteahhitleri İbrahim İlhan ve Ferhat İlhan ile statik proje müellifi Ahmet Özdemir ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.