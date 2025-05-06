Sosyal medyada hurafe paylaşımlarıyla tanınan Muhammed Mardini bu kez pes artık dedirten bir paylaşımda bulundu.

15 Temmuz gecesi Hz. Muhammed’in İstanbul’da olduğunu iddia eden Mardini, "Medine'de ravzaya gelince efendimiz bir türlü görüşme hasıl olmadı. Ertesi gün gelince ravzayı mutaharada efendimiz ona diyor ki; Dün görüşemedik çünkü 15 Temmuz'da İstanbul'dayım diyor. Haberin var mıydı?" ifadelerini kullandı.

"HZ. MUHAMMED 15 TEMMUZ'DA MEDİNE'DEN İSTANBUL'A GELDİ"

Kendisine, "Hurafe Reis" lakabı takılan Mardini ayrıca şunları kaydetti:

"Sen ne zaman 4-5 yıl önce 2016 15 Temmuz gecesi neredeymiş resullullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'da sübhanallah haberin var mı senin? Haberin yok çünkü yatıyorsun, çünkü uyuyorsun. Vatan iman gidecek haberin yok. Resulullah efendimiz kalkıp Medine'den ta İstanbul'a kadar geliyor."

Vatandaşlar Mardini'nin hurafe paylaşımlarını eleştirirken birçok vatandaş da tepki gösterdi.