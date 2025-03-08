Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, sıfır kilometre araç alarak ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı amaçlıyor. Teklifte, araçlarını hurdaya teslim eden sahiplerine yalnızca bir kez olmak üzere ÖTV'siz yeni araç alma hakkı verilecek.
Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi?
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Şu anda, söz konusu kanun teklifi TBMM’de görüşülmeyi bekliyor.
Hurda araç ÖTV indirimi 2025 hangi araçları kapsıyor?
Teklif, mevcut haliyle yasalaşırsa, 6 farklı markanın toplam 12 modeli kapsam dahilinde olacak. Bu modeller arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretimine başlanan VW Transporter yer alıyor.