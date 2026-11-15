Türkiye genelinde sokaklarda, boş arazilerde ve ortak kullanım alanlarında uzun süredir terk edilmiş halde bulunan hurda araçlara yönelik denetimler artırılıyor. Kullanılamaz durumdaki araçlarını veya bu araçlara ait parçaları sokağa bıraktığı tespit edilen kişilere 9 bin 441 lira idari para cezası kesileceği bildirildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine valilikler, ilgili kurumlara gönderdikleri yazılarla hurda araçların kaldırılmasına yönelik işlemlerin hızlandırılmasını istedi. Çalışma, başta büyükşehirler olmak üzere kamuya açık alanlarda ve özel mülklerde uzun süredir terk edilmiş durumdaki araçları kapsıyor.

KOLLUK VE ZABITA KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Valiliklerin yazılarında, terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılması istendi. Kolluk kuvvetleri ile zabıta ekiplerinin koordineli çalışması ve denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı. Kaldırılan araçların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

YANGIN VE GÜVENLİK RİSKİ

Denetimlerin artırılmasının gerekçeleri arasında araçların yol açtığı görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra güvenlik riskleri de gösterildi. Hurda araçların yangın tehlikesi taşıdığı, uyuşturucu kullanımı için elverişli alanlara dönüşebildiği ve patlayıcı düzeneklerin gizlenmesinde kullanılabilme ihtimali bulunduğu belirtildi.