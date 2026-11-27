MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması karşılığında yerli üretim sıfır araç alımlarında vergi muafiyeti öngören kanun tekliflerini yeniden gündeme taşıdı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekleyen düzenlemeler, özellikle 2002 model ve öncesi araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

2 ayrı teklif: Bireysel ve ticari kullanıma farklı muafiyet

İsmail Özdemir’in 20 Kasım 2024 tarihinde Meclis’e sunduğu ve halen komisyonda bulunan 2 ayrı kanun teklifi, farklı vergi avantajları içeriyor:

Bireysel Alımlarda ÖTV Muafiyeti (2/2697 Esas No): 25 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıran vatandaşların, Türkiye’de üretilen yeni bir taşıt alımında Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasını öngörüyor.

Ticari Alımlarda ÖTV ve KDV Muafiyeti (2/2699 Esas No): Yeni alınacak taşıtın en az 10 yıl süreyle ticari faaliyette kullanılması şartıyla, hem ÖTV hem de Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti sağlamayı hedefliyor.

2002 model araşlar kapsama girecek mi?

Tekliflerde temel kriter "25 yaş ve üzeri" taşıtlar olarak belirlenmiş durumda.

2002 model araçların teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı, teklifin yasalaşma tarihine ve kanun metninde yaş hesabının hangi yıl baz alınarak yapılacağına göre netlik kazanacak.

Hangi modeller alınabilecek, başvurular ne zaman?

Düzenleme henüz komisyon aşamasında olduğu için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Dolayısıyla başvuru takvimi, alınabilecek yerli marka-model listesi ve fiyat aralıkları henüz belli değil. Bu detaylar, teklifin yasalaşmasının ardından yayımlanacak uygulama esaslarıyla kesinleşecek.

İsmail Özdemir: "İç pazar ve ihracat risklerine karşı teşvik zorunlu"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP’li İsmail Özdemir, otomotiv sektöründeki güncel verilere dikkat çekerek tekliflerin neden hayata geçirilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

İç Pazardaki Daralma: Otomobil ve hafif ticari araç pazarının son sekiz aydır üst üste daraldığını ve satış düşüşlerinin bazı aylarda yüzde 30'a ulaştığını belirtti.

AB İhracat Kotası Riski: Avrupa Birliği’nin 1 Aralık 2026 itibarıyla Türkiye’den ithal edilen elektrikli ve hibrit araçlara 126 bin 320 adetlik kota uygulama kararı aldığını hatırlatan Özdemir, yıllık 220-230 bin adet olan ihracat hacminin daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Yerli Üretime Destek: Özdemir, hem trafik güvenliğini artırmak hem de iç pazardaki daralmayı aşarak yerli üretimi desteklemek amacıyla 2/2697 ve 2/2699 sayılı tekliflerin yasalaşmasının önemini yineledi.