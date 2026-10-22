Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta öğle saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE 4 KATLI BİNAYA SIÇRADI

Hurdacı dükkanındaki malzemelerin alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman, dükkanın bulunduğu 4 katlı binanın dış cephesi ile çatısına sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNADA HASAR OLUŞTU

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını diğer binalara sarmadan kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmazken, 4 katlı binanın dış cephesinde ve çatısında maddi hasar meydana geldi. Polisin yangının çıkış sebebine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.