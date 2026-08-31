Teknolojik aletler, dijital ekranlar ve yüksek üyelik ücretleri...

Modern dünyada spor salonu denince akla ilk bunlar gelse de İspanya’nın León bölgesindeki küçük bir köy, spor dünyasındaki tüm ezberleri bozuyor. Valdespino de Somoza köyünde bulunan ve popüler animasyon çizgi dizisine atıfla "Taş Devri (The Flintstones) Spor Salonu" olarak anılan "Lumen", tamamen doğanın içinde, ağaç dalları, taşlar ve eski hurdalardan oluşuyor.

Ağırlıklar taşla, koltuklar çamaşır makinesi parçasıyla yapıldı

Lumen adı verilen bu sıra dışı ekolojik spor salonu, emekli bir beden eğitimi öğretmeni olan Manuel de Arriba Ares tarafından 2005 yılında inşa edildi. Spor aşkını geri dönüşüm bilinciyle birleştiren Ares, tamamen atık malzemeleri değerlendirerek onlarca spor aleti tasarladı.

İlk bakışta döküntü bir hurdalığı andıran salondaki mekanikler, aslında profesyonel bir mühendislik mantığıyla çalışıyor:

Kondisyon Bisikleti: Ahşap bir çerçeve içine oturtulmuş eski bir bisiklet gövdesi ve onun döndürdüğü ev yapımı silindir sisteminden oluşuyor.

Kürek Aleti: Beyaz eşya parçalarından geri dönüştürülmüş metal bir platform üzerinde tekerlekli bir tahta koltuk ileri geri hareket ediyor. Siz halatları çektikçe, ağırlık görevi gören içi taş dolu kovalar havaya kalkıyor.

Kas Geliştirme İstasyonları: Beton bloklar, araba ve traktör lastikleri ile çamaşır makinesi tamburları, makaralı iplerle birbirine bağlanarak farklı kas gruplarını çalıştıracak mekanizmalara dönüştürülmüş durumda.

Her aletin başında el yazısıyla talimat var

Dışarıdan bakıldığında aletleri kullanırken kırılacaklarmış hissi uyandırsa da deniyenler sistemin son derece sağlam ve sarsılmaz olduğunu belirtiyor.

Üstelik mucit öğretmen Manuel, sporcuların sakatlanmaması için her makinenin üzerine el yazısıyla hangi kas grubunu çalıştırdığını ve nasıl doğru kullanılacağını anlatan küçük tabelalar yerleştirmiş.

Açık havada bulunan bu salon tamamen ücretsiz. Çevredeki köylerden ve şehir dışından gelen meraklılar, lüks salonlardaki modern makineler kadar iyi sonuç aldıklarını ve ertesi gün ciddi kas ağrıları çektiklerini söylüyor.

Yılların ve hava şartlarının etkisiyle bazı metal kısımları paslansa da Lumen Spor Salonu, spor yapmanın yüksek maliyetli bir lüks olmadığını, hayal gücü ve çevre bilinciyle her yerde sağlıklı kalınabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.