Keşfi daha da dikkat çekici hale getiren ise metal parçanın içinde sıkışıp kalan toprak oldu. Toprak incelendiğinde yakılmış insan kemiği parçaları bulundu. Bulgular, kalkan parçasının yakıldıktan sonra kalıntıları toprağa gömülen bir savaşçının mezarından geldiğine işaret ediyor.

OTOMOBİL PARÇASI ARARKEN BULDU

Włodzimierz Starykiewicz isimli kişi, Hrubieszów'daki bir hurdalıkta eski araçlar için parça ararken yoğun şekilde paslanmış, sıra dışı bir metal parçası fark etti. Nesnenin sıradan bir hurdaya benzemediğini düşünerek fotoğrafını çekti ve kentteki Stanisław Staszic Müzesi'ne gönderdi.

Uzmanlar nesneyi gördüklerinde bunun bir umbo, yani ahşap kalkanların merkezine yerleştirilen demir koruyucu parça olduğunu belirledi. Sivri çıkıntıya sahip parçanın yaklaşık 2. yüzyıldan kaldığı, dolayısıyla 1800 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Umbo, savaş sırasında hem kalkanın merkezini güçlendiriyor hem de onu tutan kişinin elini koruyordu.

Kalkanın ahşap bölümü geçen yüzyıllar içerisinde tamamen yok olurken demir parça günümüze kadar ulaşmayı başardı.

İÇİNDEN YAKILMIŞ İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Metal parçanın içerisinde sertleşmiş bir miktar toprak bulunuyordu. Starykiewicz toprağı temizlemek yerine olduğu gibi bıraktı. Eser müzeye götürüldüğünde uzmanlar toprağın içerisinde yanmış insan kemiği kalıntıları olduğunu tespit etti.

Kalkan parçasının yüzeyinde yüksek sıcaklığa maruz kaldığını gösteren izlere de rastlandı. Araştırmacılara göre bu iki bulgu birlikte değerlendirildiğinde kalkanın, sahibiyle beraber bir cenaze ateşinde yakılmış olması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Bulgunun, Roma döneminde bugünkü Polonya'nın bazı bölgelerinde yaşayan Przeworsk kültürüne ait bir ölü yakma mezarından geldiği düşünülüyor. Bölgedeki bu topluluklar, arkeolojik ve tarihsel çalışmalarda Vandallarla da ilişkilendiriliyor.

MEZARIN GERİ KALANI HALA TOPRAKTA OLABİLİR

Araştırmacıların karşısındaki en büyük sorun, eserin hurdalığa nereden getirildiğinin bilinmemesi. Metal parçanın içindeki toprakta tarımsal bitki kalıntılarının bulunması, kalkanın bir tarlada yapılan çalışmalar sırasında topraktan çıkarılmış olabileceğini düşündürüyor.

Hrubieszów Müzesi Müdürü Bartłomiej Bartecki'ye göre kalkan parçası mezarın üst bölümünde bulunmuş ve tarla sürülürken sabana takılarak yüzeye çıkarılmış olabilir. Bu durumda mezarın daha derindeki bölümlerinin ve diğer eşyaların hala yerinde bulunma ihtimali var. Benzer bir savaşçı mezarında kılıç, mızrak uçları, kemer tokaları ve başka askeri eşyaların bulunabileceği belirtiliyor.

Müze şimdi eseri ilk olarak tarladan çıkarıp hurdalığa götüren kişiye ulaşmaya çalışıyor. Eserin asıl bulunduğu nokta belirlenebilirse bölgede 1800 yıllık mezarın geri kalanını bulmak için arkeolojik çalışma yapılabilecek.