Hürmüz Boğazı'nın açılmasından sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki ateşkese yeniden değindi.

Netanyahu, “Dostum Başkan Trump'ın talebi üzerine, Lübnan'da geçici bir ateşkes üzerinde anlaştık. Hizbullah eskisi gibi değil, ancak dürüstçe söylüyorum ki işimiz henüz bitmedi. Hala devam eden roket tehdidi ve insansız hava aracı tehdidine karşı yapmayı planladığımız bazı adımlar var,” dedi.

Bu açıklamadan dakikalar önce İsrail ordusu ülkede normal faaliyetlere dönüş emri verdi. İsrail ordusunun aktif olmayacağı ve yeni saldırıların beklenmediği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'da ateşkes İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak ve barış görüşmelerine katılmak için şart koştuğu en önemli şarttı. İsrail hükümeti ise bu şartı bir "teslim oluş" olarak tasvir ediyordu.

Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesi Başbakan'ın aşırı sağcı tabanı tarafından 'İran ve ABD'ye teslimiyet' olarak nitelendirildi