Denizcilik istihbarat ve takip firmaları Maersk ve Kpler'in verilerine göre, Suudi ham petrolü taşıyan iki süper tanker vuruldu.

Tankerler, pazartesi günü geç saatlerde Hürmüz Boğazı üzerinden çıkış seyri halindeyken birkaç dakika arayla hedef alındı.

Yaşanan gelişmenin ardından Maersk, "Neredeyse eş zamanlı gerçekleşen bu olaylar, Umman koridorundaki tehdit ortamında daha fazla tırmanmaya işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Maersk tarafından sağlanan bilgilere göre, Suudi Arabistan bayraklı dev ham petrol taşıyıcısı Sidr, UTC ile saat 19.52 sularında Umman'ın Hasaab kentinin yaklaşık 16,6 deniz mili kuzeydoğusunda belirsiz mühimmatlar tarafından hedef alındı.

Bu olaydan dakikalar sonra Liberya bayraklı Senegal Prosperity adlı süper tankerin, Hasaab'ın yaklaşık 17 deniz mili doğusunda üç belirsiz mühimmatla vurulduğu bildirildi.

ARAMCO HEDEFTE

Maersk, gemideki tüm mürettebatın güvende olduğunu aktardı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ajansı da aynı konumda Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankere üç mühimmatın isabet ettiğini ve bunun aynı olay gibi göründüğünü bildirdi.

Sidr'ın işletmecisi Bahri ve Senegal Prosperity'nin işletmecisi Sinokor soruları yanıtsız bıraktı.

Salı günü erken saatlerde ise İran medyası, bir Suudi petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundan geçerken durdurulduğunu duyurdu.

Kpler verilerine göre tankerlerin her biri, geçen hafta Juaymah terminalinden ikişer milyon varil Suudi ham petrolü yüklemişti.

Suudi Aramco ise Ağustos ayında boğaz içinden petrol yükleme ve satış faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

AÇILMAYAN HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİDİ

ABD ve İsrail'in altı aydan uzun bir süre önce İran'a yönelik saldırılar başlatmasından önce küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini taşıyan boğazın yeniden açılması için Katar ve Umman'ın da aralarında bulunduğu arabulucuların yürüttüğü diplomasiden henüz bir sonuç alınamadı.

İran ve ABD'nin uyguladığı ablukalar Körfez'den yapılan enerji ihracatını ciddi şekilde kısıtlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayı sonundan bu yana yaşanan ilk karşılıklı ateşin ardından İran'a yönelik yeni saldırı tehdidinde bulunmasıyla petrol fiyatları Salı günü yükseliş kaydetti.