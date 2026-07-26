ABD'nin İran'a yönelik iki haftalık hava saldırılarının ardından operasyonları durdurması sonrası İran'dan yeni adım geldi.

Buna göre Tahran politikasının "saldırıya saldırıyla karşılık verme" şeklinde olduğu belirtilirken bunun ABD saldırıları sona erdiği sürece İran'ın da saldırılarını durduracağı anlamına geldiği ifade edildi.

Söz konusu gelişmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve petrol fiyatlarına etki edebileceği yorumları yapıldı.

EKONOMİST ŞATIROĞLU'NDAN DEĞERLENDİRME

Gelişmeleri değerlendiren ekonomist Tunç Şatıroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD saldırmadığı sürece saldırılarını durduracağını belirtti.

Şatıroğlu ŞU ifadeleri kullandı:

"İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen ticari gemilere saldırdığı için ABD tarafından bombalanıyordu.

Eğer bu sefer de yalan söylemiyorlarsa ABD saldırmadıkça İran da saldırmayacak.

Yani Hürmüz Boğazı açıldı, gemiler geçebilir çünkü İran saldırmayacak.

Yarın petrol düşer ve piyasalar rahatlar."