Trump'a yakın New York Post haber sitesine göre İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sonra ABD ile yapacağı barış görüşmelerini askıya alan İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapadığını açıkladı.

Lübnan'da ateşkes sağlanmadığı sürece diplomasi masasına oturmayacağını açıklayan İran, Boğazı'n yeniden açıklma şartı olarak da ateşkesin tam olarak sağlanmasını ve bölgedeki ABD gemilerinin çekilmesini şart koştu.

Devrim Muhafızları ticari gemilere Boğaz'dan uzak durmalarını emretti ve “bu emre uymayan herhangi bir gemi hedef alınacaktır” uyarısında bulundu. Uyarı radyodan yayınladı.

Bu açıklamalardan sonra İsrail, ABD üzerinden İran'a bir mesaj gönderdi. CNN'in haberine göre İsrail, Lübnan'da gerçekleştirdiği 100 noktadaki saldırıların 4 askerinin öldürülmesine bir karşılık olduğunu ve saldırıları donduracağını söyledi.

Buna karşın İsrail, yine de Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden ayrılmayı reddetmeye devam ediyor.

ABD ile bu hafta Çarşamba günü imzalanan mutabakat zaptına göre İran Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz bir şekilde açarken ABD de Boğaz'ın karşısındaki askeri varlığını çekecek ve ablukayı kaldıracaktı. Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes olacaktı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Lübnan'daki savaşın sürmesiyle 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı iki tarafta da bozulmuş oldu.