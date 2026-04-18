Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılacağına dair resmi duyuru gelmeden hemen önce petrol fiyatlarının düşeceği yönünde devasa bir pozisyon alan gizemli yatırımcı, dakikalar içinde milyonlarca dolar kar elde etti.

Petrol fiyatlarının açıklama sonrasında yüzde 12'ye yakın değer kaybetmesi akıllara yine içeriden bilgi mi sızdırıldı sorusunu getirdi.

DAKİKALAR İÇİNDE GELEN SERVET

Küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte sert bir düşüş yaşadı. ABD'li kripto haberleri yapan Watcher.Guru'nun iddiasına göre piyasadaki asıl hareketlilik, haber henüz kamuoyuna yansımadan birkaç dakika önce gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir yatırımcı veya grubun, petrol fiyatlarında düşüş beklentisiyle (short pozisyon) 760 milyon dolarlık risk aldığı görüldü.

Açıklamanın resmiyet kazanmasıyla birlikte petrol fiyatları %10 ile %12 arasında çakıldı. Bu durum, söz konusu dev bahsin sahibi için devasa bir kazanç anlamına geliyor.

ZAMANLAMA YİNE MANİDAR

Piyasa analistleri, bu büyüklükteki bir işlemin haberden hemen önce yapılmasını "tesadüf olamayacak kadar isabetli" olarak nitelendiriyor. Petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen böylesine kritik bir jeopolitik gelişmenin saniyeler öncesinde bu denli büyük bir pozisyon alınması, piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekti.

İRAN BAĞLANTILI İŞLEMLERDE BENZER GRAFİK: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bu olay, piyasalarda ilk kez yaşanmıyor. Trump'ın açıklamalarından önce buna benzer birkaç olay daha gerçekleşmişti.

ABD’nin en üst düzey türev piyasası düzenleyicisi olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Başkan Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin son dönemdeki politika değişiklikleri öncesinde gerçekleşen bir dizi şüpheli işleme soruşturma başlatmıştı.

23 Mart'taki şüpheli işlem: Trump’ın, İran’ın enerji altyapısına yönelik tehdit ettiği saldırıların erteleneceğini duyurmasından sadece 15 dakika önce, milyarlarca dolar değerinde petrol ve hisse senedi vadeli işlemi yapılmıştı. Bu açıklama sonrası ham petrol fiyatları hızla gerilerken, borsalar yükselişe geçmişti.

7 Nisan'daki şüpheli işlem: Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan etmesinden saatler önce vadeli işlem faaliyetlerinde benzer bir artış gözlemlenmişti. Haber sonrası petrol ve gaz fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştı.