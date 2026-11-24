resmi mali veriler, şirket raporları ve uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinden derlediği bilgilere göre, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’in enerji sektörleri sevkiyat kesintileri ve üretim aksaklıklarından ağır etkilendi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan ihracat yapmalarını sağlayan boru hatları sayesinde kayıplarını kısmen sınırlandırırken, Umman'ın aynı dönemde devlet kasasına giren petrol ve gaz gelirleri artış gösterdi.

KATAR'IN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ENERJİ GELİRLERİ YÜZDE 75,2 AZALDI

Katar Maliye Bakanlığının, Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan verilerine göre, ülkenin petrol ve doğal gazdan elde ettiği gelirler, 2025'in üçüncü çeyreğinde 43 milyar 356 milyon riyal iken bu yılın aynı döneminde 10 milyar 748 milyon riyale geriledi. Yüzde 75,2'lik bu düşüş, 32 milyar 608 milyon Katar riyaline (yaklaşık 9 milyar ABD dolarına) karşılık geliyor.

Katar açısından kriz sadece sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişindeki aksaklıklarla sınırlı kalmadı. Ülkede bulunan dünyanın en büyük LNG üretim tesisi Ras Laffan'da meydana gelen patlama ve hasar da ihracat kapasitesini daralttı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK PETROL GELİRLERİNDE 9,2 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının raporuna göre, ülkenin 2026 petrol gelirleri temmuz-eylül döneminde geçen yılki 150 milyar 816 milyon riyalden 116 milyar 495 milyon riyale geriledi.

Yüzde 22,8'lik bu gerileme, 34 milyar 321 milyon Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 9,2 milyar ABD dolarına) tekabül ediyor.

Suudi Arabistan'ın ocak-eylül dönemindeki toplam petrol gelirleri ise 452 milyar 359 milyon riyalden 446 milyar 342 milyon riyale düştü. ​​​​​​​İlk 9 aylık bu düşüş yaklaşık yüzde 1,3 ile 6 milyar 17 milyon Suudi Arabistan riyali (1,6 milyar ABD doları) düzeyinde gerçekleşti.

Ülkenin Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı boru hattı, petrolün bir bölümünün Hürmüz Boğazı kullanılmadan uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağladı. Bununla birlikte, alternatif hatlara ve deniz taşımacılığına yönelik saldırılar bu güzergahın kullanımını da zorlaştırdı.

KUVEYT'İN HAM PETROL VE RAFİNE ÜRÜN İHRACATINDA YAKLAŞIK 2 MİLYAR DİNARLIK AZALMA

Kuveyt Merkezi İstatistik İdaresinin ikinci çeyrek dış ticaret verilerini aktaran The Edge'in yayımladığı verilere göre, ülkenin ham petrol ihracatının değeri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,7 azaldı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 337 milyon 643 bin dinar olan ham petrol ihracatının değeri, bu yılın aynı döneminde 966 milyon 339 bin dinara geriledi.

Rafine petrol ürünleri ihracatının değeri de yüzde 34,2 azalarak 1 milyar 772 milyon 506 bin dinardan 1 milyar 165 milyon 885 bin dinara düştü.

Böylece toplam ihracat değeri yaklaşık 4,11 milyar dinardan 2,13 milyar dinara geriledi. Yıllık bazda azalma yaklaşık yüzde 48,1 ve miktar olarak ise 1 milyar 977 milyon 925 bin dinar oldu.

Kuveyt'in ihracatındaki sıkıntılar üretim verilerine de yansıdı. S&P Global Energy verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi şubatta günlük 2,58 milyon varil seviyesindeyken ağustosta 1,7 milyon varile geriledi.

BAE'DE ADNOC GAS'IN İLK 9 AYLIK GELİRİ 4,1 MİLYAR DOLAR AZALDI

BAE, Fuceyre'ye uzanan boru hattı sayesinde ham petrol ihracatının bir bölümünü Hürmüz Boğazı dışına yönlendirebildi. Ancak doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol ürünlerinin sevkiyatında yaşanan kısıtlamalar şirketlerin mali sonuçlarına da yansıdı.

ADNOC Gas'ın 10 Kasım'da yayımladığı faaliyet raporuna göre, şirketin performans raporunda kullandığı gelir göstergesi, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemindeki 17 milyar 991 milyon dolardan 13 milyar 879 milyon dolara düştü. Yaklaşık yüzde 22,9'luk bu gerileme, 4 milyar 112 milyon dolarlık gelir kaybına karşılık geliyor.

Aynı dönemde şirketin net kârı da 3 milyar 993 milyon dolardan 3 milyar 80 milyon dolara gerileyerek 913 milyon dolar azaldı.

Şirket, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin LPG, nafta ve LNG ihracatını sınırlandırdığını ve uluslararası piyasalarda yükselen fiyatlardan tam olarak yararlanmasını engellediğini bildirdi.

BAHREYN'DE ÜRETİM KAYBINA RAFİNERİ HASARI VE TAŞIMA MALİYETLERİ EKLENDİ

Bahreyn'de Hürmüz Boğazı krizinin enerji sektörüne etkisi, ham petrol ve rafine ürün üretimindeki kayıpların yanı sıra ihracat pazarlarının değişmesi ve taşıma maliyetlerinin yükselmesiyle kendini gösterdi.

Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, ülkede petrol faaliyetleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit fiyatlarla yüzde 37,2 daraldı.

Dünya Bankası'nın Ekim 2026 tarihli değerlendirmesine göre, mart-ağustos döneminde yaşanan üretim kayıpları ham petrolde yaklaşık 4,1 milyon varile, rafine ürünlerde ise 27,9 milyon varile ulaştı.

UMMAN'IN NET PETROL VE GAZ GELİRLERİ YAKLAŞIK 2,9 MİLYAR DOLAR ARTTI

Umman’da ise diğer Körfez ülkelerinden farklı olarak Hürmüz Boğazı krizi coğrafi konum ve alternatif güzergahların avantajıyla atlatılmış oldu, devletin enerji gelirleri de bazı Körfez ülkelerindeki düşüşün aksine artış gösterdi.

Umman Maliye Bakanlığının verilerine göre, ülkenin net petrol gelirleri ocak-eylül döneminde 4 milyar 710 milyon riyalden 5 milyar 46 milyon riyale yükseldi. Net doğal gaz gelirleri de aynı dönemde 1 milyar 296 milyon riyalden 2 milyar 88 milyon riyale çıktı.

Böylece toplam net petrol ve doğal gaz gelirleri 6 milyar 6 milyon riyalden 7 milyar 134 milyon riyale ulaştı.

Açıklanan veriler, Katar ve Suudi Arabistan'da devletin enerji gelirlerinin, Kuveyt'te petrol ihracat değerlerinin ve BAE’de bazı enerji şirketlerinin gelirlerinin milyarlarca dolar azaldığını, Umman'da ise petrol ve gaz gelirlerinin arttığını ortaya koyuyor.