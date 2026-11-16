Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki petrol tankerinin daha deniz mayınlarına çarptığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, son gelişmeyle birlikte dünden bu yana Hürmüz Boğazı'nda yanarak batan tanker sayısı 6'ya yükseldi.

Açıklamada, söz konusu tankerlerin patlaması sonucu ortaya çıkan kirliliğin Hürmüz Boğazı'nın suları ve kıyılarına yayıldığı kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları, dün yaptığı açıklamada da "izinsiz güzergahta seyreden" iki petrol tankerinin mayına çarpması sonucu şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirmişti.

Söz konusu açıklamada, gemilerden birinin 2 milyondan fazla varil ham petrol taşıdığı ve patlama sonrası alev alan tankerin battığı ifade edilmişti.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran yönetimi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kısıtlamıştı.

Gemilerin yalnızca İran'ın izin verdiği rotada seyredebileceğini savunan Tahran, mayına çarpan gemilerin "yasa dışı güney güzergahından geçmeye çalıştığını" öne sürüyor.