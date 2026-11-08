Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğaz hattında iki ayrı petrol tankerinin mayına çarparak hasar aldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan resmi yazılı açıklamada, tankerlerden birinin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, diğerinin ise doğrudan boğazın içinde seyir halinde olduğu aktarıldı. Her iki geminin de deniz takip ve kimliklendirme sistemlerini (AIS) kapatarak geçiş yapmaya çalıştığı ve bu esnada mayınlara temas ettiği belirtildi.

GEMİLERDE YANGIN ÇIKTI

Mayınla temasın ardından her iki petrol tankerinde de yangın meydana geldiği kaydedilirken, gemilerin mürettebat durumu veya hasar boyutuna ilişkin detaylı teknik bilgi paylaşılmadı.

"MAYINA ÇARPMAYA DEVAM EDECEKLER" TEHDİDİ

Açıklamada Washington yönetimini hedef alan Devrim Muhafızları, geçişlerin durdurulmaması halinde benzer vakaların süreceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin, ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olayları yaşanmaya devam edecek."

Bölgedeki seyir güvenliğine dair endişeler artarken, uluslararası denizcilik kuruluşları ve bölge ülkelerinin gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.