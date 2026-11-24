İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tankerlerde patlama yaşandığı duyuruldu.
Olayla ilgili ayrıntı verilmedi.
ABD'YE AİT İHA DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan İran ordusu, daha önce Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait LUCAS tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklamıştı.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından kontrol edilen yerli hava savunma sistemleriyle vurularak imha edildiği belirtilmişti.
İHA'nın Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hedef alındığı kaydedilmişti.