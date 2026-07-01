İran devlet medyasında yer alan habere göre olay, Hürmüz Boğazı geçişinde yaşandı. Seyrüsefer koridorunun dışında rota izlediği öne sürülen ticari gemi, bölgedeki sığ bir noktaya girerek karaya oturdu.

KAZA SONRASI HAREKET KABİLİYETİNİ KAYBETTİ

Kimliğine ve hangi ülkeye ait olduğuna dair resmi bir bilgi paylaşılmayan geminin, kazanın ardından hareket kabiliyetini kaybettiği aktarıldı. Bölgedeki ekiplerin durumu takip ettiği belirtildi.

ALTERNATİF ROTA PLANINA KARŞI ÇIKIYOR

İran tarafı, 14 Haziran’da ABD ile varıldığı belirtilen mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin kendi belirlediği güzergâhlara uygun yapılması gerektiğini savunuyor. Tahran yönetimi ayrıca ABD’nin Umman açıklarında önerdiği alternatif rota planına ise karşı çıkıyor.

YALNIZCA DERİN SU KANALLARINI KULLANABİLİYORLAR

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda, özellikle büyük tonajlı gemilerin yalnızca belirlenmiş derin su kanallarını kullanabildiği biliniyor.