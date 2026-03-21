Kuzey turundan Orta Doğu'ya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 22 ülke, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime karşı ortak bir deklarasyon yayımladı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in de imzacısı olduğu bildiride, hayati öneme sahip su yolunda seyrüsefer güvenliğinin tesisi için kararlılık mesajı verildi.

"GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ"

Yayımlanan ortak metinde, bölgedeki deniz trafiğinin aksamasının küresel ticarete yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu kapsamda hazırlık planlamalarına dahil olan ulusların taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz."

İRAN'A SERT KINAMA

Bildiride, bölgedeki son dönemde artan saldırılar ve İran'ın tutumu sert bir dille eleştirildi. Ülkeler, sivil altyapıya yönelik saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirirken;