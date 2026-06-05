Kamu yayıncısı olan Umman Haber Ajansı, Salalah Limanı'ndaki yakıt depolarının insansız hava araçları tarafından vurulduğunu bildirdi. İran'la birlikte Hürmüz Boğazı'nın girişini kontrol eden Umman, İran'ın kullandığı cins İHA'nın bir vinci vurduğunu belirtti. Görüntülerde tek başına bir İHA'nın vincin ağırlık kaldırma sistemini vurduğu görüldü. Inchcape Shipping Services'in açıklamasına göre, limanın konteyner terminali ve genel kargo terminalindeki faaliyetler askıya alındı. Açıklamaya göre, Duqm dahil diğer Umman limanları normal şekilde çalışıyor. Haber ajansı, Umman'ın tüm idari bölgelerindeki petrol tedarikinin “mevcut ve normal durumda” olduğunu bildirirken, birkaç insansız hava aracının da durdurulduğunu ekledi.

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