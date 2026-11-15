Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin karıştığı olayla ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazın güney kesiminde izinsiz olarak nitelendirilen güzergahı kullanmaya çalışan iki tankerin deniz mayınlarına çarptığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre mayınlara temasın ardından meydana gelen patlamalar, her iki tankerde de yangına neden oldu. Olayın ardından bölgede büyük çaplı bir deniz kazası yaşandığı belirtildi.

TANKERLERDEN BİRİNİN BATTIĞI İDDİA EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından paylaşılan bilgilere göre, kazaya karışan tankerlerden biri 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerdi.

Açıklamada, söz konusu tankerin Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşandığı bildirilen olayla ilgili İran tarafından paylaşılan bilgilerin dışında, tankerlerin kimlikleri, mürettebatın durumu ve olayın ayrıntılarına ilişkin bağımsız doğrulama bulunmuyor.