İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamaya göre, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi olayla ilgili bilgi paylaştı. Açıklamada, birkaç saat önce boğazın doğu kesiminde geçiş yapmaya çalışan bir tankerin, takip sistemleri kapalı şekilde ilerlerken mayına çarptığı ve hasar gördüğü bildirildi. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı belirtildi.

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN GEÇİŞ UYARISI

İranlı yetkililer, boğazın doğu bölümünü “yasaklı ve tehlikeli bölge” olarak nitelendirdi. Açıklamada, İran tarafıyla koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan tanker ve gemilerin güvenliğinin bulunmadığı ifade edildi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, boğazdan güvenli şekilde geçmek isteyen gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurması gerektiğini kaydetti.