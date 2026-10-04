Hindistan'ın Umman Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığı belirtilen “MT Kazimah III” isimli tankerde bulunan 5 Hint vatandaşının kurtarıldığını duyurdu.
UMMAN MAKAMLARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ
Vatandaşların gemiden tahliye edilerek güvenli şekilde karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma operasyonuna sağladıkları destek nedeniyle Umman makamlarına teşekkür edildi.
GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da yaptığı açıklamada, ülke dışında görev yapan Hint denizcilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.