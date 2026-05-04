Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'ndan gelen sıcak çatışma iddialarıyla hareketli bir güne uyandı. ABD-İran hattındaki jeopolitik risklerin tırmanması, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed’in faiz indirimine kapıyı kapatan "şahin" tutumu, altın fiyatlarında sert bir satış dalgasını beraberinde getirdi. Ons altındaki değer kaybı iç piyasaya da yansırken gram altın 6600 TL desteğinin altına sarkarak yatırımcısını korkutmaya devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA FÜZE İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İran’ın Fars Haber Ajansı tarafından geçilen, ABD donanmasına ait bir geminin füzelerle hedef alındığına dair haberler piyasalarda şok etkisi yarattı. Her ne kadar üst düzey ABD’li yetkililer bu iddiayı yalanlasa da bölgedeki askeri hareketlilik jeopolitik risk algısını zirveye taşıdı. Belirsizlik ortamı yatırımcıların nakde dönme eğilimini hızlandırdı.

ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ: KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Küresel altın borsalarında satış baskısı derinleşiyor. Ons altın seans içerisinde yüzde 1,3 oranında değer kaybederek 4.555 dolar seviyesinin altına geriledi. Günün en düşük seviyelerini test eden ons altın, küresel bazda son dönemin en zayıf performanslarından birini sergiledi. Ons altın tekrar 4.567 dolara yükseldi.

İÇ PİYASADA DA ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Dünya genelindeki düşüş, Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Kapalıçarşı verilerine göre güne düşüşle başlayan gram altın, yatırımcıların psikolojik sınır olarak kabul ettiği 6600 TL seviyesinin altına indi. 6586 liraya kadar düşen fiziki gram altın Kapalıçarşı'da tekrardan 6662 liraya yükseldi.

Bankalararası serbest piyasada ise gram altın 6640 lirada hareketleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI VE PETROL ARASINDA SIKIŞTI

Altını baskılayan bir diğer önemli unsur ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve enerji maliyetleri oldu. Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına dair verdiği mesajlar, faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflatıyor. Öte yandan, 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarının enflasyonu tetikleme riski, piyasalarda faiz indirim beklentilerini tamamen ötelemiş durumda.