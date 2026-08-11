Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki gerilimi daha da artırabilecek bir saldırı iddiası gündeme geldi. ABD'li bir yetkilinin Wall Street Journal'a yaptığı açıklamaya göre, ABD güçleri İran'a yönelik deniz ablukasını aşmaya çalıştığı öne sürülen Panama bayraklı bir gemiye müdahale etti.

ABD GEMİYE ATEŞ AÇTI

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD'ye ait bir askeri helikopterin, abluka kapsamında görev yapan personelin uyarılarına rağmen ilerlemeye devam ettiği öne sürülen geminin dümenine ateş açtığını iddia etti.

Denizcilik güvenliği firması Vanguard tarafından paylaşılan bilgilere göre ise “Vela Nova” adlı konteyner gemisi, Umman Körfezi'nde seyrettiği sırada helikopterden ateşlenen bir füzeyle vuruldu.

Saldırı sonrasında gemide yangın çıktığı, yangının daha sonra kontrol altına alındığı belirtildi. Gemide bulunan 17 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu ve olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Saldırı iddiasının ardından İran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açılması konusunda ABD'ye yönelik şartlarını yineledi.

Rızai, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi ve İran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

İranlı yetkili, ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen varlıklarının ödenmesi ve başta Lübnan ile Gazze olmak üzere bölgedeki çatışmaların sonlandırılması gerektiğini belirtti. İran'ın diğer taleplerinin de arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini ifade etti.

ÇİN'DEN TEPKİ GELDİ

Görüşmede konuşan Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ise İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduklarını belirtti.

Zong, Çin'in Batı Asya'da barış ve istikrarın sağlanmasını, ayrıca bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini ifade etti.