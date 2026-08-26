İran basınına açıklamalarda bulunan Garibabadi, iki ülke arasında boğazdaki ortak koridorun etkinleştirilmesi yönünde karar alındığını ve bu adımın güney koridorunun tamamen kapatılması anlamına geldiğini duyurdu.

Süreç dahilinde taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini aktaran Garibabadi, bölgedeki son duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Umman güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul etti. İran Silahlı Kuvvetleri güney güzergahından geçişe izin vermiyor. Söz konusu güzergah geçici ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edilecek. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran boğaz üzerinde tam kontrol sahibi. Gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir adım atılmadan önce ABD, ihlal ettiği tüm taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmeli. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ancak tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'in durumunun çözüme kavuşturulması karşılığında gerçekleşecektir”

Yeni düzenleme ile birlikte stratejik su yolundaki geçişlerin kontrolü tamamen İran'ın denetiminde kalmaya devam ediyor.