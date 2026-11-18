Irak, Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakma arayışları doğrultusunda Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ham petrol pompalamaya yeniden başladı.

Irak resmi haber ajansının (INA) salı günü aktardığı açıklamaya göre Irak Petrol Bakanı Bassem Khudair, Kerkük'ten Türkiye'nin Akdeniz limanına uzanan 960 kilometre uzunluğundaki boru hattından günlük 120 bin varile kadar petrol pompalamayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Khudair, on yılı aşkın süredir kapalı olan boru hattındaki "bakım, rehabilitasyon, teknik ve operasyonel testlerin başarıyla tamamlanmasının" ardından günlük petrol akışının 500 bin varile ulaşabileceğini ifade etti.

Günlük 1,5 milyon varilden fazla kapasiteye sahip olan Kerkük hattı, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı ablukalarından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan Irak için kritik önem taşıyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşından önce Irak'ın petrol ihracatının neredeyse tamamı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve bu satışlardan elde edilen gelir Irak bütçesinin yüzde 90'ını oluşturuyordu.

ORTA DOĞU HÜRMÜZ'E MUHTAÇ KALMAYACAK

Kerkük'ten Ceyhan'a petrol akışının yeniden başlatılması, Irak'ın Hürmüz'e olan bağımlılığını azaltma çabalarının ilk adımını oluşturuyor.

Bağdat yönetimi, güneydeki enerji merkezi Basra'yı Suriye'nin Baniyas limanı ve Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinden Akdeniz'e bağlamak istiyor.

Türkiye'nin de Basra ile Ceyhan arasında doğrudan bir bağlantı kurulması yönünde girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Middle East Eye (MEE) daha önce ABD'nin Kerkük ve Baniyas arasındaki boru hattı bağlantısını canlandırma çabalarını ilk kez gündeme getirmişti.

ABD'nin Irak Büyükelçisi Tom Barrack da salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerkük-Ceyhan hattının yeniden açılmasını memnuniyetle karşılayarak, "Yürü Irak, Yürü" ifadelerini kullandı.

ARAP ÜLKELERİ ÇÖZÜM ARIYOR

Irak, iki yıl süren anlaşmazlığın ardından Eylül 2025'te yarı özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden Türkiye'ye yeniden petrol ihraç etmeye başlamıştı.

Söz konusu anlaşma kapsamında IKBY ve bölgede faaliyet gösteren yabancı petrol üreticileri, günlük 180 bin ila 190 bin varil ham petrolün Türkiye'nin Ceyhan limanına akışına izin vermişti.

Ancak salı günü yapılan duyuru Irak federal hükumetine ait petrolün de doğrudan Ceyhan'a akmasının önünü açtı.

Enerji sektörü uzmanları MEE'ye yaptıkları değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nın etrafından dolaşacak yeni altyapı projeleri için önümüzdeki yıllarda on milyarlarca dolar harcanacağını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu noktayı aşan boru hatları inşasına öncülük ettiğini belirtti.

Buna karşın Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Boru Hattı'na yönelik Husilere ve Irak'taki milislere atfedilen son saldırılar, bu alternatif güzergahların da saldırılara açık olduğunu ortaya koyuyor.