Bloomberg ve uluslararası deniz trafiği izleme kuruluşlarından alınan veriler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından en büyük zararı Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin merkezli nakliye şirketlerinin gördüğünü ortaya koydu.

Son 48 saat içinde bölgeden sinyal gönderen yaklaşık 670 ticari geminin analizi, operasyonel yoğunluğun yüzde 18’ine tekabül eden 120 gemiyle BAE’nin ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Bazı gemilerin takip sistemlerini kapatması nedeniyle gerçek sayıların daha yüksek olabileceği belirtilirken, Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) üzerinden kaydedilen veriler krizin küresel lojistik ağındaki derinliğini gözler önüne seriyor.

Bölgedeki gerilimden en çok etkilenen ikinci aktör olan Yunanistan, özellikle enerji sevkiyatında kritik bir rol üstlenerek en az 30’u petrol ve doğalgaz tankeri olmak üzere toplam 75 gemiyle faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Çin ise bölgedeki 74 ticari gemisiyle operasyonlarını sürdürürken, bu filonun önemli bir kısmını kargo ve konteyner gemileri oluşturuyor.

Asya pazarının diğer devlerinden Japonya’nın da bölgede aktif olan 23 enerji tankeri ve 16 kuru yük gemisiyle süreçten doğrudan etkilendiği kaydediliyor.