Irak, Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren savaş ve fiilî abluka nedeniyle petrol ihracatını güvence altına almak adına Türkiye ve Suriye'deki Akdeniz limanlarına uzanacak petrol boru hattı çalışmalarını hızlandırıyor.

Ülke ekonomisinin petrole olan yüksek bağımlılığı sebebiyle Irak hükümeti, güneydeki petrol zengini Basra ve kuzeydeki Kerkük bölgelerinden Türkiye'nin Ceyhan limanı ile Suriye'nin Baniyas limanına kadar uzanacak hatlar için stratejik adımlar atıyor.

Boru hattının sonraki bir aşamada Ürdün'ün Akabe kentine kadar ulaştırılması da planlanıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI PAS GEÇECEK

Irak Petrol Bakanı Besim Muhammed Hüdeyir, resmî haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, söz konusu boru hattının fizibilitesi üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek petrol ihracatı için yeni yollar bulma konusunda net bir strateji izlediklerini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle üretimi düşen ülkede, alternatif hatlar hayati önem taşıyor.

Devlet gelirlerinin normal zamanlarda yüzde 90'ından fazlasını petrol ihracatından sağlayan Irak'ta, 10 milyondan fazla devlet çalışanı ve emeklinin maaşları bütçeden karşılanıyor.

Kara yoluyla sevkiyatın deniz yolundan daha pahalı ve az verimli olması, ayrıca bölgedeki tesislerin İran kaynaklı saldırı tehdidi altında bulunması acil arayışları beraberinde getiriyor.

Ancak İran donanması tarafından hedef alınmayan, güvenli petrol taşıcamacılığının getirdiği avantajlar sebebiyle proje, tam destekle devam ediyor.

IRAK'IN CAN DAMARI TÜRKİYE'DE BİTİYOR

Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu bu dönemde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçen Ceyhan-Kerkük boru hattını kullanmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra Kuzey Irak'tan geçmeyen ve son test aşamasında olan bir diğer hattın da önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında Irak ve Suriye temsilcileri, 2003 yılındaki ABD işgalinden bu yana 23 yıldır işlemeyen ve günlük 700 bin varil kapasitesi bulunan boru hattının yeniden canlandırılması için niyet beyanı imzaladı.

ABD'li enerji devi Chevron liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülecek projenin yanı sıra, kuzeydeki özerk Kürt bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD'li HKN Energy ve BAE'li Dana Gas firmaları bölgedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.