Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etti ve boğazdan "yasa dışı yollarla geçmeye çalışan" iki geminin vurulduğunu açıkladı.

Söz konusu gemilerin detayları ve uğradıkları hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Devrim Muhafızları karargahından yapılan açıklamada, "Şu andan itibaren bölgedeki güvensizlik nedeniyle Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin trafiğine kapalı ilan edilmiştir ve tüm trafik bu durumdan etkilenecektir" ifadelerine yer verildi.

ABD GEMİLERİ VURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmaya devam ettiğini ve gemilerin geçişlerini sürdürdüğünü iddia etti.

CENTCOM ayrıca, İran'ın boğazda bir ABD savaş gemisine saldırdığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Bu açıklamalar, ABD'nin nisan ayında imzalanan ateşkesin bozulmasının son adımı olarak 10 Haziran gecesi geç saatlerde İran'a yeni saldırılar düzenlemesinin ardından geldi.

CENTCOM tarafından 10 Haziran günü ABD Doğu Saati ile 21.00'de yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının, bölgedeki ABD güçlerine ve uluslararası ticari gemilere tehdit oluşturan İran hedeflerine hassas mühimmatla atış gerçekleştirdiği ve son saldırıların tamamlandığı bildirildi.

Salı günü bölgede düşürülen bir ABD askeri helikopterine yönelik saldırıdan İran sorumlu tutulsa da Tahran yönetimi bu sorumluluğu üstlenmedi.

ABD tarafı, gerçekleştirdiği son "meşru müdafaa saldırılarının" İran'ın gerekçesiz ve devam eden saldırganlığına bir yanıt olduğunu savundu.

Yaşanan bu gelişmelerin öncesinde, 9 Haziran'da Palau bayraklı Settebello tankeri ABD güçleri tarafından saldırıya uğramış, gemide yangın çıkmış ve 3 denizci kaybolmuştu. 8 Haziran'da ise Marivex adlı ürün tankerine ateş açılmış, çıkan yangının ardından 24 mürettebat Umman Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarılmıştı.

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ KINADI

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Settebello tankerine düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınayarak derin endişesini dile getirdi.

Dominguez açıklamasında, "Denizcilerin hayatını ve uluslararası taşımacılığın güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemi şiddetle kınıyorum. Bu durum kesinlikle kabul edilemez.

Dualarım, kaybolan üç denizcinin aileleri ve mürettebattan haber bekleyen herkesle birliktedir" ifadelerini kullandı.