İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerlerinin deniz mayınlarına çarptığını duyurdu.
Olayın Ghannam Adası açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirilirken tankerde büyük bir patlama yaşadığı ve alev aldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin verilmeyen güney güzergahını kullandığı ve uyarılara rağmen bu rotadan ilerlemeye çalıştığı öne sürüldü.
GÜN İÇİNDE İKİ TANKER DAHA MAYINA ÇARPMIŞTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı bölgede ilerleyen iki petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurmuştu.
Açıklamada, tankerlerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtilmişti.