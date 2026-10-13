İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, bölgeden geçen 4 ticari geminin saldırıya maruz kaldığını teyit etti.

Açıklamada, saldırıya uğrayan gemilerin 3'ünün Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan tanker, 1'inin ise boğazın giriş yönünde ilerleyen konteyner gemisi olduğu kaydedildi. Yetkililer, gemilerin bilinmeyen mühimmatlar tarafından vurulduğunu ifade etti.

UKMTO, bölgede seyir halindeki tüm gemilere yönelik güvenlik uyarısı yaptı. Açıklamada, gemi kaptanları ve mürettebatın son derece dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bölgede şüpheli görülen her türlü durumun derhal UKMTO'ya bildirilmesi çağrısında bulunuldu.