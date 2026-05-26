Orta Doğu'daki gerilimin ardından kapatılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik temaslar sürerken Basra Körfezi'nde bekleyen gemilerin yeniden seferlere başlaması için kapsamlı bir operasyon planlaması yapılacağı aktarıldı.

New York Times'ın denizcilik sektöründen aktardığına göre, yaklaşık üç aydır bölgede bekleyen bin 500 geminin geçiş sürecinde önceliklendirme, rota planlaması ve güvenlik koordinasyonu uygulanacak.

Sektör yetkilileri, boğazdaki yoğun trafiğin eski seviyelerine dönmesinin haftalar hatta aylar sürebileceği bilgisini paylaştı.

MAYIN RİSKİ DEVAM EDİYOR

Geçişler öncesi hız limitleri ve güvenlik prosedürlerinin devreye alınacağı belirtilirken bölgedeki mayın riskinin devam ettiğine de dikkat çekildi.

Mayın temizleme çalışmalarının ise uluslararası donanmaların koordinasyonuyla yürütülmesinin beklendiği kaydedildi.

Otomotiv ve lojistik şirketi Wallenius Wilhelmsen CEO'su Lasse Kristoffersen ise, tam normalleşme için en az 30 ila 45 günlük bir geçiş süresi gerektiğini ifade etti.