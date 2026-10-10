İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan deniz olayına ilişkin yazılı bir bildiri yayımladı. Bildiride, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin boğazdan geçmeye çalıştığı belirtildi.

"DEHŞET VERİCİ BİR YANGIN"

Devrim Muhafızları, seyir sistemlerini kapatan tankerin Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığını aktardı. Çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, kıyı bölgelerden de patlama anının görüldüğü ifade edildi. Bildiride, "Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır." uyarısı yapıldı.

Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. İran, bu kapsamda kendi belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.